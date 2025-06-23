Раскрыты подробности предложения папы римского по Украине

Иван Солтановский охарактеризовал позицию Ватикана по украинскому конфликту «достаточно сдержанной, прагматичной, почти что равноудаленной». Он отметил, что в Москве не придают значения прежним высказываниям Роберта Фрэнсиса Превоста, когда тот, будучи епископом в Перу, назвал действия России «империалистическим вторжением». Солтановский подчеркнул существенную разницу между статусом кардинала и папы римского. По его словам, хотя три года назад Превост действительно делал подобные заявления, в настоящее время подобных высказываний от него не поступало. Посол добавил, что не стал бы делать серьезных выводов на основании заявлений трехлетней давности.