Раскрыты подробности предложения папы римского по Украине

Посол считает, что предложение Ватикане «не имеет двойного дна».
«Детали мне не были объяснены, раскрыты. Мне кажется, что сначала это был призыв, это было общее пожелание, готовность Ватикана действительно стать площадкой. Ватикан совершенно не собирался быть посредником, понимая, что это может только помешать делу», — цитирует Солтановского RTVI.
Дипломат пояснил, что Москва не поддержала эту идею из-за логистических сложностей, а также из-за того, что в Стамбуле уже был налажен переговорный процесс. Солтановский добавил, что Ватикан отнесся к этому с пониманием и по-прежнему готов оказать содействие.
Он также отметил, что определенную роль сыграл «церковный фактор». По словам дипломата, Ватикан «это и Святой престол, и папа — глава Римско-католической церкви, а с другой стороны, Ватикан — это и город-государство».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее высказал мнение, что проведение переговоров между двумя православными странами на территории Ватикана выглядело бы «неэлегантно».
Иван Солтановский охарактеризовал позицию Ватикана по украинскому конфликту «достаточно сдержанной, прагматичной, почти что равноудаленной». Он отметил, что в Москве не придают значения прежним высказываниям Роберта Фрэнсиса Превоста, когда тот, будучи епископом в Перу, назвал действия России «империалистическим вторжением». Солтановский подчеркнул существенную разницу между статусом кардинала и папы римского. По его словам, хотя три года назад Превост действительно делал подобные заявления, в настоящее время подобных высказываний от него не поступало. Посол добавил, что не стал бы делать серьезных выводов на основании заявлений трехлетней давности.
Солтановский также рассказал о роли Святого престола в обмене военнопленными между РФ и Украиной. Дипломат отметил, что Ватикан оказывает помощь как через госсекретариат, так и через спецпосланника папы по Украине — кардинала Маттео Дзуппи. По его словам, Ватикан сыграл позитивную роль в майском обмене тысяча на тысячу, включая тяжелораненых российских военнопленных и около 30 жителей Курска, вывезенных на Украину. Солтановский уверен, что это говорит о доверии к Ватикану как к посреднику в данном вопросе.