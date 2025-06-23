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Источник: подлогом при обмене тел военных стала заниматься СБУ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Обвинения в адрес России в якобы подмене тел погибших военнослужащих ВСУ появились после того, как передачей тел стала заниматься Служба безопасности Украины (СБУ) вместо Главного управления разведки (ГУР) Украины, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Источник: © РИА Новости

Ключевые тезисы:

  • обвинения Москвы главой МВД Украины якобы в подмене тела украинского военного — это провокация;
  • у российской стороны есть четкая схема сбора, идентификации и передачи тел погибших украинских военнослужащих;
  • попытки Киева дискредитировать Москву в процессе передаче тел украинских военных безосновательны;
  • в первую очередь, передаются тела с документами, жетонами и в форме образца ВСУ, также останки тел в форме образца ВСУ с присвоением идентификационного номера, который заносится в акт на передачу тел (останков) погибших, и фотофиксацией;
  • один из экземпляров акта передается в Международный Комитет Красного Креста, а один — украинской стороне.

«Когда вопросами передачи тел погибших военнослужащих занималось ГУР Украины, никаких сбоев и провокаций не было. Но после того, как в последнее время передачей тел стала заниматься СБУ, стали появляться “ципсошные” обвинения».

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Позднее Мединский рассказал RT, что украинская сторона «раскручивает историю», что среди этих тел якобы есть российские солдаты, переодетые в украинскую форму. Этот фейк распространяют для общественного мнения Украины, чтобы «создать искаженное представление о пропорции потерь».

«Поэтому попытки киевского режима по дискредитации российской стороны — безосновательны», — подчеркнул источник.

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