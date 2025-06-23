Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Позднее Мединский рассказал RT, что украинская сторона «раскручивает историю», что среди этих тел якобы есть российские солдаты, переодетые в украинскую форму. Этот фейк распространяют для общественного мнения Украины, чтобы «создать искаженное представление о пропорции потерь».