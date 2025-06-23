Ключевые тезисы:
- обвинения Москвы главой МВД Украины якобы в подмене тела украинского военного — это провокация;
- у российской стороны есть четкая схема сбора, идентификации и передачи тел погибших украинских военнослужащих;
- попытки Киева дискредитировать Москву в процессе передаче тел украинских военных безосновательны;
- в первую очередь, передаются тела с документами, жетонами и в форме образца ВСУ, также останки тел в форме образца ВСУ с присвоением идентификационного номера, который заносится в акт на передачу тел (останков) погибших, и фотофиксацией;
- один из экземпляров акта передается в Международный Комитет Красного Креста, а один — украинской стороне.
«Когда вопросами передачи тел погибших военнослужащих занималось ГУР Украины, никаких сбоев и провокаций не было. Но после того, как в последнее время передачей тел стала заниматься СБУ, стали появляться “ципсошные” обвинения».
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Позднее Мединский рассказал RT, что украинская сторона «раскручивает историю», что среди этих тел якобы есть российские солдаты, переодетые в украинскую форму. Этот фейк распространяют для общественного мнения Украины, чтобы «создать искаженное представление о пропорции потерь».
«Поэтому попытки киевского режима по дискредитации российской стороны — безосновательны», — подчеркнул источник.