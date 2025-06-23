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В Молдову не пускают даже детей из ЕС: Погранполиция увидела угрозу «национальной безопасности» в 10-летних спортсменах

Спортсмены направлялись на Европейский чемпионат по кикбоксингу, который проходит в Кишиневе [видео]

Источник: Комсомольская правда

Погранполиция Молдовы заподозрила молодых спортсменов из Румынии, Грузии и Литвы в угрозе «национальной безопасности».

По словам депутата от «Движения национальной альтернативы» Гаика Вартаняна, «по соображениям безопасности» не впустили 15 юных спортсменов из трёх стран:

Из Грузии: двое 17-летних, двое 16-летних, один 15-летний и один 18-летний.

Из Литвы: один 18-летний и один 16-летний.

Румынии: один 10-летний, двое 11-летних, трое 15-летних и один 17-летний.

Спортсмены направлялись на Европейский чемпионат по кикбоксингу, который проходит в Кишиневе. Ранее по надуманным предлогам также запретили въезд спортсменам из России и Беларуси.