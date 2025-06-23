В Молдову не пускают даже детей из ЕС: Погранполиция увидела угрозу «национальной безопасности» в 10-летних спортсменах

Погранполиция Молдовы заподозрила молодых спортсменов из Румынии, Грузии и Литвы в угрозе «национальной безопасности».
По словам депутата от «Движения национальной альтернативы» Гаика Вартаняна, «по соображениям безопасности» не впустили 15 юных спортсменов из трёх стран:
Из Грузии: двое 17-летних, двое 16-летних, один 15-летний и один 18-летний.
Из Литвы: один 18-летний и один 16-летний.
Румынии: один 10-летний, двое 11-летних, трое 15-летних и один 17-летний.
Спортсмены направлялись на Европейский чемпионат по кикбоксингу, который проходит в Кишиневе. Ранее по надуманным предлогам также запретили въезд спортсменам из России и Беларуси.