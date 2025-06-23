Генерал раскрыл, почему Иран напрямую не атакует базы США

По мнению эксперта, Иран не будет самостоятельно наносить удары по местам базирования американских военных в ответ на военную операцию США, в результате которой были повреждены ядерные объекты Исламской Республики. Для нанесения урона Штатам иранцы предпочтут другой способ — атаковать опосредованно, с помощью прокси-сил, как в Сирии 23 июня, пишет «Инфо 24».
«Все-таки Соединенные Штаты Америки — это не Израиль. США обладают могущественным военным потенциалом, с которым Тегеран не сможет тягаться. В Иране все это прекрасно понимают, поэтому продолжат использовать свои союзные силы для атак на американские военные объекты», — пояснил Попов.
Генерал-майор уточнил, что Иран мог бы перекрыть Ормузский пролив, чтобы отомстить США за атаку по ядерной инфраструктуре, но такой ответ негативно скажется на состоянии иранской экономики.
Эксперт обратил внимание на то, что сейчас в Ормузском заливе военно-морские силы Ирана ведут себя очень активно. Однако организацию блокады пролива иранскими кораблями Владимир Попов считает маловероятной, так как маршрут связан с транспортировкой около 20% мирового потребления нефти, в том числе иранской: закрыть пролив — сократить доходы Тегерана.
23 июня иранское агентство Mehr сообщило об атаке на американскую военную базу в Сирии. Кто нанес удар и каковы его последствия, издание не уточнило. Атака по американским военным в западной провинции Эль-Хасака может быть прокси-ответом Ирана на бомбардировку трех ядерных объектов американскими ВС 22 июня.