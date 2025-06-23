Генерал раскрыл, почему Иран напрямую не атакует базы США

По мнению эксперта, Иран не будет самостоятельно наносить удары по местам базирования американских военных в ответ на военную операцию США, в результате которой были повреждены ядерные объекты Исламской Республики. Для нанесения урона Штатам иранцы предпочтут другой способ — атаковать опосредованно, с помощью прокси-сил, как в Сирии 23 июня, пишет «Инфо 24».