В Беларуси запретили продавать детскую книгу об игре Minecraft. Рассказываем подробности.

В Беларуси запретили продавать издание для детей младшего школьного возраста серии «Первое знакомство. Minecraft» — «Руководство по боевым искусствам», следует из реестра опасной продукции.
Производителем издания является АО «Издательский дом “ЛЕВ” (Россия), поставщик на территории Беларуси — ООО “ДАЛИРАмаркет” (Минск).
В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза, пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта. В ходе проверки упомянутого издания специалисты установили, что фактически кегль шрифта равен четыре пункта Дидо, а пробел между словами составляет три пункта Дидо.