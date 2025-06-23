В Беларуси запретили продавать детскую книгу об игре Minecraft. Рассказываем подробности.

В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза, пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта. В ходе проверки упомянутого издания специалисты установили, что фактически кегль шрифта равен четыре пункта Дидо, а пробел между словами составляет три пункта Дидо.