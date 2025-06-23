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В Беларуси запретили продавать детскую книгу об игре Minecraft. Рассказываем подробности

В Беларуси запретили продавать детскую книгу об игре Minecraft. Рассказываем подробности.

Источник: AP 2024

В Беларуси запретили продавать издание для детей младшего школьного возраста серии «Первое знакомство. Minecraft» — «Руководство по боевым искусствам», следует из реестра опасной продукции.

Производителем издания является АО «Издательский дом “ЛЕВ” (Россия), поставщик на территории Беларуси — ООО “ДАЛИРАмаркет” (Минск).

В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза, пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта. В ходе проверки упомянутого издания специалисты установили, что фактически кегль шрифта равен четыре пункта Дидо, а пробел между словами составляет три пункта Дидо.