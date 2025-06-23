Молдавия при нынешних властях утратила суверенитет, заявили в оппозиции

В свою очередь бывший премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев на митинге в Кишиневе выразил обеспокоенность тем, что граждане лишаются права быть хозяевами на своей земле, а решения, касающиеся будущего страны, принимаются вне её границ. «На бумаге мы суверенны, говорят они (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.). Юридически — да. Но фактически мы потеряли экономику, банковскую систему. Руководство Национального банка назначено из-за границы, и руководит им гражданка Румынии. Финансовая политика определяется за пределами страны. Курс молдавского лея, который бьёт по нашему карману и экономике, устанавливается не в Молдове, а за границей», — отметил Тарлев.