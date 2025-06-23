Молдавия при нынешних властях утратила суверенитет, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 23 июн — РИА Новости. Представители молдавской оппозиции на митинге в Кишиневе заявили, что Молдавия при руководстве Майи Санду и партии «Действие и солидарность» (ПДС) утратила суверенитет, граждане лишаются права быть хозяевами на своей земле, а решения, касающиеся будущего страны, принимаются вне её границ.
В понедельник в Кишиневе состоялся совместный митинг оппозиционных сил — Партии социалистов (ПСРМ), Партии коммунистов (ПКРМ), партии «Будущее Молдовы» и движения «Сердце Молдовы». Акция, приуроченная к 35-летию подписания Декларации о суверенитете, прошла у здания парламента и, по предварительным оценкам организаторов, собрала около 10 тысяч участников из разных регионов страны. Протестующие выступали против внутренней и внешней политики правящей партии ПДС. Ранее президент Молдавии Майя Санду пригласила жителей страны принять участие в марше суверенитета, который пройдет вечером 23 июня.
«Нельзя назвать Молдавию суверенной, когда граждане других стран — Румынии — являются президентом, премьером и спикером парламента», — заявил РИА Новости участвующий в митинге лидер Партии социалистов, экс-президент страны Игорь Додон.
При этом, по словам политика, страна сможет восстановить независимость на парламентских выборах, которые намечены на 28 сентября. Додон связал также потерю республикой суверенитета с назначениями на должности выходцев из фонда Сороса.
Когда выходцы из фонда Сороса руководят Службой информации и безопасности и другими структурами, это значит, что мы наш суверенитет потеряли.
Он также обвинил Санду в лицемерии при праздновании Дня суверенитета Молдавии.
«Пять лет она не вспоминала об этой дате, а теперь вдруг решила праздновать. При этом сама передала часть суверенитета Молдовы Брюсселю», — заявил Додон.
В свою очередь бывший премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев на митинге в Кишиневе выразил обеспокоенность тем, что граждане лишаются права быть хозяевами на своей земле, а решения, касающиеся будущего страны, принимаются вне её границ. «На бумаге мы суверенны, говорят они (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.). Юридически — да. Но фактически мы потеряли экономику, банковскую систему. Руководство Национального банка назначено из-за границы, и руководит им гражданка Румынии. Финансовая политика определяется за пределами страны. Курс молдавского лея, который бьёт по нашему карману и экономике, устанавливается не в Молдове, а за границей», — отметил Тарлев.
Политик также выразил недовольство действиями властей, обвинив их в попытке раскола общества и подрыве основ государственности. «Жители Молдовы представляют собой многонациональное общество с более чем 700-летней историей. Нас пытаются разделить на своих и чужих, лишить права быть хозяевами на своей земле». Мы говорим «нет» диктатуре, унижению и ликвидации государства Молдова", — заявил политик.
Он также обвинил партию власти в использовании силовых структур для подавления собственных граждан. «Служба безопасности, армия и другие структуры, которые мы содержим за свои налоги, превратились в орудие репрессий против нас самих», — заявил он. По его словам, молдавские власти взяли курс на жестокое подавление любого недовольства в стране. «Граждан Молдавии запугивают, ими манипулируют, их душат астрономическими штрафами», — подчеркнул Тарлев.
В качестве примера он рассказал о пенсионерке с доходом 3000 леев (около 150 долларов), которую оштрафовали на 30 000 леев — сумму, превышающую ее годовую пенсию в десять раз. «Пожилая женщина перенесла инфаркт. Власти доводят людей до могилы административным произволом», — возмутился лидер оппозиционной партии.
Участвовавший в митинге депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Петр Бурдужа заявил, что правящая в Молдавии ПДС при содействии Запада загнала жителей страны в долговую яму и поставила их на колени. «За последние четыре года западные колонизаторы при помощи правительства ПДС поставили Молдавию и её граждан на колени. Нынешнее руководство страны ликвидировало молдавскую банковскую систему, разрушило энергетический сектор и погрузило государство в долговую яму», — сказал он журналистам.
По словам депутата, в парламенте рассматриваются десятки законопроектов, способствующих дальнейшей приватизации и дерегулированию стратегических отраслей, в том числе в сферах газа, электроэнергии и налогообложения. «Они не остановятся. Их цель — окончательно разрушить Республику Молдова и её экономическое будущее. Все решения поступают из посольств или Брюсселя. Мы должны проснуться и спасти страну», — призвал Бурдужа.
Ранее в понедельник лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что молдавский суверенитет за 35 лет своего существования превратился в разменную монету геополитических игр, страна все сильнее зависит от других государств, вязнет в долгах, перенимает чуждые ценности.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.