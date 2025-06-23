Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в США увеличат дальность стрельбы гаубиц M109

Британская оборонная компания BAE Systems заключила соглашение с Вооруженными силами США о совместных исследованиях и разработках самоходной гаубицы M109 Paladin, пишет интернет-издание Army Recognition.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, прототип M109−52, который оснащен 155-мм орудием Rheinmetall L52, будет интегрирован в существующий парк Paladin (M109). Разработка и испытания обновленных гаубиц будут проводиться в США.

M109−52 — это высокоэффективная артиллерийская система 52 калибра по стандарту НАТО, известная своей увеличенной дальнобойностью и точностью. По сравнению с существующей 39-калиберной пушкой M284, установленной на гаубицах M109A7, у орудия L52 значительно увеличены длина ствола и внутренний объем, что позволяет использовать больше метательных зарядов и более высокие начальные скорости.

В результате значительно повышается дальность стрельбы: при использовании стандартных осколочно-фугасных снарядов пушка L52 способна поражать цели на расстоянии до 40 километров, а при стрельбе усовершенствованными боеприпасами — на расстояние свыше 70 километров.

В сочетании с высокоточными снарядами, такими как XM1113 RAP или разрабатываемый высокоточный боеприпас дальнего действия XM1155, гаубицы M109−52, оснащенные L52, обеспечат как большую дальность поражения, так и высокий уровень точности, отмечает издание.

Кроме того, после модернизация на САУ будут цифровое управление огнем, улучшенное терморегулирование и усиленная система отдачи. Они необходимы для управления более высокими нагрузками, которые создаются боеприпасами с большей дальностью действия и более высокой энергией, поясняется в статье.

Для армии США модернизация M109−52 является стратегическим решением для устранения пробелов в возможностях высокоточной стрельбы на большие расстояния.

Обновленная гаубица, как утверждает издание, станет «идеальным» оружием для подавления средств противовоздушной обороны, уничтожения артиллерийских систем и блокирования логистических узлов противника. Таким образом американская армия сохранит свое артиллерийское превосходство в быстро меняющемся боевом пространстве, резюмируется в статье.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше