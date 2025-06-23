СМИ: в США увеличат дальность стрельбы гаубиц M109

Согласно статье, прототип M109−52, который оснащен 155-мм орудием Rheinmetall L52, будет интегрирован в существующий парк Paladin (M109). Разработка и испытания обновленных гаубиц будут проводиться в США.
M109−52 — это высокоэффективная артиллерийская система 52 калибра по стандарту НАТО, известная своей увеличенной дальнобойностью и точностью. По сравнению с существующей 39-калиберной пушкой M284, установленной на гаубицах M109A7, у орудия L52 значительно увеличены длина ствола и внутренний объем, что позволяет использовать больше метательных зарядов и более высокие начальные скорости.
В сочетании с высокоточными снарядами, такими как XM1113 RAP или разрабатываемый высокоточный боеприпас дальнего действия XM1155, гаубицы M109−52, оснащенные L52, обеспечат как большую дальность поражения, так и высокий уровень точности, отмечает издание.
Кроме того, после модернизация на САУ будут цифровое управление огнем, улучшенное терморегулирование и усиленная система отдачи. Они необходимы для управления более высокими нагрузками, которые создаются боеприпасами с большей дальностью действия и более высокой энергией, поясняется в статье.
Обновленная гаубица, как утверждает издание, станет «идеальным» оружием для подавления средств противовоздушной обороны, уничтожения артиллерийских систем и блокирования логистических узлов противника. Таким образом американская армия сохранит свое артиллерийское превосходство в быстро меняющемся боевом пространстве, резюмируется в статье.