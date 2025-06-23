СМИ: в США увеличат дальность стрельбы гаубиц M109

Кроме того, после модернизация на САУ будут цифровое управление огнем, улучшенное терморегулирование и усиленная система отдачи. Они необходимы для управления более высокими нагрузками, которые создаются боеприпасами с большей дальностью действия и более высокой энергией, поясняется в статье.