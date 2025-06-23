Как казахстанцам въезжать в Россию с 30 июня 2025 года

АЛМАТЫ, 23 июня — Sputnik. С 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года на границе России будет проводиться эксперимент в части апробации правил и условий въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, предусмотренных Правилами организации эксперимента, сообщили в посольстве РФ в Казахстане.
В частности, иностранным гражданам, планирующим въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме посредством мобильного приложения «ruID» заявление о въезде в Российскую Федерацию.
Отсутствие заполненного заявления о въезде не окажет влияния на проведение пограничного контроля российскими пограничными органами. Вместе с тем, рекомендовали бы воспользоваться приложением «ruID» в том числе для получения дополнительных преимуществ в части доступа на территории России к госуслугам онлайн, услугам мобильной связи российских операторов, осуществления платежей
«Порядок работы с приложением и особенности его функционала подробно изложены в обновленных материалах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Согласно новым правилам, заявление о въезде подается заранее — не позднее, чем за 72 часа и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, заявление о въезде можно оформить за 4 часа — для этого следует предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства.
В заявлении необходимо указать страну, из которой вы выезжаете, цели и даты поездки, регионы посещения в России, данные детей, путешествующих с вами. Данные детей в заявлении указывают оба родителя, въезжающие в Россию.
В приложении вы сможете сдать биометрию — сделать фото лица, паспорта и запись голоса. Если ваши биометрические данные уже зарегистрированы в России, подать заявление о въезде можно также на Госуслугах, указав данные о поездке и сделав фото лица.
На границе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, данные которого указаны в приложении «ruID».
В течение 10 дней после въезда на территорию России следует завершить регистрацию биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС), для этого необходимо посетить отделение банка с документами, удостоверяющими личность.
Также рекомендуется посетить центр обслуживания или офис МФЦ на территории Российской Федерации для подтверждения своей учетной записи на Госуслугах, после чего вы, в том числе, сможете:
- получать все доступные государственные услуги онлайн;
- оформить российскую сим-карту;
- оплачивать штрафы, налоговые задолженности и госпошлины.
Порядок въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан в визовом режиме, в том числе по единой электронной визе, остается прежним.