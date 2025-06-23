Как казахстанцам въезжать в Россию с 30 июня 2025 года

Согласно новым правилам, заявление о въезде подается заранее — не позднее, чем за 72 часа и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, заявление о въезде можно оформить за 4 часа — для этого следует предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства.