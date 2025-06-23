Рябков ответил на вопрос о возможности военной помощи Ирану

8 апреля 2025 года был ратифицирован договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. В нем 47 статей, примерно треть документа посвящена военно-техническому сотрудничеству и международной безопасности. Среди прочего в нем говорится, что в случае нападения на одну из сторон другая «не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору» и будет содействовать урегулированию. В отличие от аналогичного соглашения России и КНДР там нет пункта о военной поддержке в случае агрессии против участников договора.