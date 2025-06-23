WSJ: Европа переформатирует порты под военные нужды

Как утверждает Кая Каллас, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности, ЕС намерен создать Черноморский центр морской безопасности для отслеживания ситуации в регионе, аналогичный тому, что создается на Балтике. По ее словам, Болгария и Румыния — две страны ЕС, имеющие выход к Черному морю, — вложат средства в модернизацию портовой инфраструктуры, чтобы «войска могли оказаться в нужное время в нужном месте».