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WSJ: Европа переформатирует порты под военные нужды

Европейские члены НАТО, опасаясь полномасштабной войны с Россией, рассматривают европейские порты как потенциальные перевалочные пункты. Члены альянса предполагают, что в случае конфликта им придется перебрасывать через них большое количество войск и техники к восточной границе, поэтому задумались о переориентировании портов, пишет The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, на ежегодном саммите НАТО, который стартует во вторник, основной темой для обсуждения станет увеличение военных расходов, в том числе на несмертельные боевые средства, к которым относятся порты.

Быстрая переброска войск и военной техники в пределах Европы — это военный приоритет. Кроме того, это важно для антикризисного реагирования и усиления наших транспортных систем.

Апостолос Цицикостас
еврокомиссар по транспорту

Поэтому в Европе хотят выявить слабые места в портах, такие как отсутствие материально-технической базы или плохая интернет-связь, которые могут затруднить передислоцирование военных сил и вооружений, говорится в статье.

По словам осведомленных источников, НАТО и Европейская комиссия определили 500 «точек» по всему блоку, которые необходимо модернизировать для успешного противостояния России.

И порты играют центральную роль в оборонных планах НАТО, поскольку в случае конфликта в Европе по морю на континент может быть переброшены значительное количество американских войск и вооружений.

В НАТО регулярно отрабатывают перемещение войск через порты. Например, на учениях этой весной отрабатывалась переброска в Европу через порты от северной Норвегии до восточной Греции около 25 тысяч американских и союзных войск с тремя тысячами единиц техники.

Ряду европейских портов уже выделены средства в военных целях.

Польский порт Гдыня модернизирует причалы для погрузки и разгрузки судов, а порт Щецин наращивает потенциал для перемещения войск и грузов морским, автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом под единым командованием. Рижский порт в Латвии ищет возможности принимать и обслуживать военные конвои и более крупные суда, а литовский порт Клайпеда наращивет количество глубоководных причалов и железнодорожное сообщение для поддержки военной логистики и переброски войск.

Кроме того, ЕС планирует повысить защиту портов и других транспортных объектов от кибератак, а подводные коммуникационные кабели — от диверсий.

Как утверждает Кая Каллас, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности, ЕС намерен создать Черноморский центр морской безопасности для отслеживания ситуации в регионе, аналогичный тому, что создается на Балтике. По ее словам, Болгария и Румыния — две страны ЕС, имеющие выход к Черному морю, — вложат средства в модернизацию портовой инфраструктуры, чтобы «войска могли оказаться в нужное время в нужном месте».

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