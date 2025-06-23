WSJ: Европа переформатирует порты под военные нужды

Быстрая переброска войск и военной техники в пределах Европы — это военный приоритет. Кроме того, это важно для антикризисного реагирования и усиления наших транспортных систем.
Поэтому в Европе хотят выявить слабые места в портах, такие как отсутствие материально-технической базы или плохая интернет-связь, которые могут затруднить передислоцирование военных сил и вооружений, говорится в статье.
И порты играют центральную роль в оборонных планах НАТО, поскольку в случае конфликта в Европе по морю на континент может быть переброшены значительное количество американских войск и вооружений.
В НАТО регулярно отрабатывают перемещение войск через порты. Например, на учениях этой весной отрабатывалась переброска в Европу через порты от северной Норвегии до восточной Греции около 25 тысяч американских и союзных войск с тремя тысячами единиц техники.
Польский порт Гдыня модернизирует причалы для погрузки и разгрузки судов, а порт Щецин наращивает потенциал для перемещения войск и грузов морским, автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом под единым командованием. Рижский порт в Латвии ищет возможности принимать и обслуживать военные конвои и более крупные суда, а литовский порт Клайпеда наращивет количество глубоководных причалов и железнодорожное сообщение для поддержки военной логистики и переброски войск.
Как утверждает Кая Каллас, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности, ЕС намерен создать Черноморский центр морской безопасности для отслеживания ситуации в регионе, аналогичный тому, что создается на Балтике. По ее словам, Болгария и Румыния — две страны ЕС, имеющие выход к Черному морю, — вложат средства в модернизацию портовой инфраструктуры, чтобы «войска могли оказаться в нужное время в нужном месте».