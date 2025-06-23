WSJ: США передали Ирану, что Израиль хочет завершить конфликт

22 июня США присоединились к операции Израиля против Ирана: американские ВВС ударили по иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вскоре Дональд Трамп заявил, что «настало время мира». Президент США все еще заинтересован в дипломатическом урегулировании конфликта с Ираном, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.