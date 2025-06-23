Чем грозит перекрытие Ормузского пролива Ираном на фоне конфликта с Израилем и США

Иран и Объединенные Арабские Эмираты спорят о принадлежности островов Абу-Муса, Большой и Малый Томб рядом с судоходными путями в Ормузском проливе. Власти Ирана считают, что острова входили в его состав с конца XIX века до оккупации Великобританией и передачи эмирату Шарджа в начале XX века. Перед выводом британских войск в 1971 году Тегеран и Шарджа подписали меморандум о суверенитете эмирата над Абу-Муса при условии размещения иранской военной базы. Но в том же месяце Иран ввел войска в Абу-Муса и занял Большой и Малый Томб. В итоге эти острова вошли в состав иранской провинции Хормозган. Благодаря этому Иран может защищать порт Бендер-Аббас и военную базу на его территории.