Трамп выступил с призывом после заявления Медведева

«Я правильно услышал, что бывший президент России Медведев небрежно бросается словом на “Я” и говорит, что он и другие страны готовы поставить ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал, или мне это просто показалось? Если он это сказал, и если это подтвердится — пожалуйста, сообщите мне немедленно», — написал Трамп в своей соцсети TRUTH Social, комментируя слова Медведева.