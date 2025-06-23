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Трамп выступил с призывом после заявления Медведева

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева по ситуации вокруг Ирана, потребовал «немедленно сообщить» ему, если подтвердится информация о готовности ряда стран поставить Исламской Республике свои ядерные боекомплекты.

Источник: Reuters

«Я правильно услышал, что бывший президент России Медведев небрежно бросается словом на “Я” и говорит, что он и другие страны готовы поставить ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал, или мне это просто показалось? Если он это сказал, и если это подтвердится — пожалуйста, сообщите мне немедленно», — написал Трамп в своей соцсети TRUTH Social, комментируя слова Медведева.

По словам американского лидера, слово «ядерный» не должно «использоваться так небрежно». «Видимо, поэтому Путин — “босс”, — добавил хозяин Белого дома.

Медведев в своем посте ранее заявил, что после ударов США по Ирану «ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект».

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