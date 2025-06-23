Катар закрыл воздушное пространство из-за эскалации между Ираном и Израилем

Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, целью которой названо уничтожение иранской ядерной программы. По оценкам Ирана, в стране погибло более 400 человек. Тегеран в ответ атакует города Израиля дронами и баллистическими ракетами. 22 июня к боевым действиям присоединились США: американские ВВС ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. После ударов в МИД Катара предупредили, что «нынешняя опасная напряженность в регионе может привести к катастрофическим последствиям на региональном и международном уровнях».