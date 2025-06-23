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Последние зарубежные новости за 23 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 23 июня 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

FT сообщила о «безумии» вокруг обсуждения вывода войск США из Европы

Запрос главы Минобороны Германии к США о «дорожной карте» вывода войск из Европы вызвал недовольство в НАТО. Источник сказал, что такие просьбы лишь подталкивают Штаты к началу процесса.

Politico узнала, могут ли США лишить Европу интернета

США могут отключить Европу от интернета из-за зависимости ЕС от американских облачных сервисов. Эксперты считают такой шаг реальным на фоне торговых войн. Европейские IT-компании ранее недооценили риски этой «нездоровой зависимости».

Bloomberg: экономика Британии восстанавливается после пошлин Трампа

Частный сектор Британии в июне показал умеренный рост — индекс деловой активности достиг 50,7 пункта, что чуть выше порога в 50. Экономика страны увеличилась лишь на 0,1% во II квартале. Сфера услуг продолжала расти умеренными темпами, частично компенсируя резкое сокращение производства.

WP: удары США по Ирану могут затмить повестку саммита НАТО

Удары США по Ирану могут затмить саммит НАТО в Гааге, который европейские лидеры готовили как шаг к сближению с Трампом. Европа намерена призвать Трампа избежать эскалации конфликта, угрожающего региональной стабильности и мировой торговле.

FT: Германии и Италии рекомендовали вернуть золото из Соединенных Штатов

Германию и Италию призывают вернуть золото из ФРС США из-за угроз независимости регулятора и геополитических рисков. В Нью-Йорке хранится более трети их резервов. Ассоциация налогоплательщиков Европы настаивает на репатриации немецкого и итальянского золота из Штатов.

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