Катар принял решение временно закрыть свое воздушное пространство

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Катара приняли решение временно закрыть воздушное пространство страны для обеспечения безопасность граждан, резидентов и посетителей. Об этом говорится в заявлении МИД Катара, сообщает ТАСС.
«В рамках обязательств Государства Катар по обеспечению безопасности своих граждан, резидентов и посетителей компетентные органы объявляют о временной приостановке движения в воздушном пространстве страны», — указывается в заявлении, опубликованном ведомством в соцсети X.
В МИД Катара подчеркнули, что этот шаг является частью комплекса мер предосторожности, принятых на фоне развивающейся в регионе ситуации. -0-