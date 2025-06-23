Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Катар принял решение временно закрыть свое воздушное пространство

«В рамках обязательств Государства Катар по обеспечению безопасности своих граждан, резидентов и посетителей компетентные органы объявляют о временной приостановке движения в воздушном пространстве страны», — указывается в заявлении, опубликованном ведомством в соцсети X.

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Катара приняли решение временно закрыть воздушное пространство страны для обеспечения безопасность граждан, резидентов и посетителей. Об этом говорится в заявлении МИД Катара, сообщает ТАСС.

«В рамках обязательств Государства Катар по обеспечению безопасности своих граждан, резидентов и посетителей компетентные органы объявляют о временной приостановке движения в воздушном пространстве страны», — указывается в заявлении, опубликованном ведомством в соцсети X.

В МИД Катара подчеркнули, что этот шаг является частью комплекса мер предосторожности, принятых на фоне развивающейся в регионе ситуации. -0-