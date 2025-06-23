Axios: Иран запустил шесть ракет по базам США в Катаре

К юго-западу от Дохи расположена военно-воздушная база Аль-Удейд. На ней размещается оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
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Над Дохой, столицей Катара, раздаются взрывы — предположительно, работают системы ПВО, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. По данным Axios, армия Ирана ударила шестью ракетами по американским базам в Катаре.
К юго-западу от Дохи расположена военно-воздушная база Аль-Удейд. На ней размещается оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
Новость дополняется.