Что известно об атаке Ирана на военные базы США

Каков масштаб атаки?
- Портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что Тегеран запустил шесть ракет в направлении американских военных баз в эмирате.
- Израильский портал Ynet со ссылкой на источник в еврейском государстве пишет, что Иран запустил 1 ракету по цели в Ираке и 10 по целям в Катаре.
- Высший совет национальной безопасности Ирана отметил, что при ударе по базе Аль-Удейд было выпущено столько же ракет, сколько бомб США сбросили во время атаки на иранские ядерные объекты.
- The New York Times пишет, что Иран предупреил Катар о готовящемся ударе. В Тегеране заявили, что хотят сохранить теплые и дружеские отношения с Дохой.
Каковы цели атаки?
- Корреспондент ТАСС в Дохе сообщил, что в небе над столицей Катара можно было заметить несколько летящих объектов. Также он рассказал о звуках взрывов, вызванных, предположительно, работой систем противовоздушной обороны (ПВО).
- Гостелерадиокомпания Ирана сообщает, что как минимум три ракеты попали по базе Аль-Удейд. Минобороны Катара заявило об отсуствии пострадавших от удара, ПВО отразили удар.
- Reuters пишет, что режим максимальной боевой готовности объявлен на авиабазе США в Ираке, а также, как сообщает иракский портал Shafaq News, в посольстве США в Багдаде. В свою очередь гостелерадиокомпания Ирана сообщает о сигнале тревоги, звучащем на базах США в Бахрейне, Кувейте, Катаре и нескольких базах в Ираке.
Какова реакция на атаку?
- Иранские вооруженные силы пообещали, что республика не оставит безответным ни один акт агрессии в свою сторону.
- По данным Белого дома, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн координируют действия в режиме реального времени в так называемой ситуационной комнате.
- Офис генсека ООН прокомментировал удар со стороны Ирана, отметив, что продолжающиеся ответные меры усугубляют дестабилизацию.
- Аль-Удейд — крупнейшая ближневосточная американская авиабаза. На ней размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
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