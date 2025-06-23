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Что известно об атаке Ирана на военные базы США

Иранская гостелерадиокомпания в понедельник вечером распространила сообщение о начале военной операции «Известие победы», нацеленной против американской авиабазы Аль-Удейд на территории Катара. ТАСС собрал главное о ситуации на этот момент.

Источник: Hosein Charbaghi/CC0

Каков масштаб атаки?

  • Портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что Тегеран запустил шесть ракет в направлении американских военных баз в эмирате.
  • Израильский портал Ynet со ссылкой на источник в еврейском государстве пишет, что Иран запустил 1 ракету по цели в Ираке и 10 по целям в Катаре.
  • Высший совет национальной безопасности Ирана отметил, что при ударе по базе Аль-Удейд было выпущено столько же ракет, сколько бомб США сбросили во время атаки на иранские ядерные объекты.
  • The New York Times пишет, что Иран предупреил Катар о готовящемся ударе. В Тегеране заявили, что хотят сохранить теплые и дружеские отношения с Дохой.

Каковы цели атаки?

  • Корреспондент ТАСС в Дохе сообщил, что в небе над столицей Катара можно было заметить несколько летящих объектов. Также он рассказал о звуках взрывов, вызванных, предположительно, работой систем противовоздушной обороны (ПВО).
  • Гостелерадиокомпания Ирана сообщает, что как минимум три ракеты попали по базе Аль-Удейд. Минобороны Катара заявило об отсуствии пострадавших от удара, ПВО отразили удар.
  • Reuters пишет, что режим максимальной боевой готовности объявлен на авиабазе США в Ираке, а также, как сообщает иракский портал Shafaq News, в посольстве США в Багдаде. В свою очередь гостелерадиокомпания Ирана сообщает о сигнале тревоги, звучащем на базах США в Бахрейне, Кувейте, Катаре и нескольких базах в Ираке.

Какова реакция на атаку?

  • Иранские вооруженные силы пообещали, что республика не оставит безответным ни один акт агрессии в свою сторону.
  • По данным Белого дома, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн координируют действия в режиме реального времени в так называемой ситуационной комнате.
  • Офис генсека ООН прокомментировал удар со стороны Ирана, отметив, что продолжающиеся ответные меры усугубляют дестабилизацию.
  • Аль-Удейд — крупнейшая ближневосточная американская авиабаза. На ней размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

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