ПВО отражает атаку Ирана на авиабазу США в Катаре. Видео

Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд, расположенной к юго-западу от Дохи, столицы Катара. Видео отражения иранской атаки появилось в соцсетях.
По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), три ракеты попали в авиабазу.
Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд, расположенной к юго-западу от Дохи, столицы Катара.
Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд, расположенной к юго-западу от Дохи, столицы Катара. Видео отражения иранской атаки появилось в соцсетях.
По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), три ракеты попали в авиабазу.