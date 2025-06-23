Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО отражает атаку Ирана на авиабазу США в Катаре. Видео

Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд, расположенной к юго-западу от Дохи, столицы Катара.

Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд, расположенной к юго-западу от Дохи, столицы Катара. Видео отражения иранской атаки появилось в соцсетях.

По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), три ракеты попали в авиабазу.