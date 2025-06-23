В офисе Нетаньяху заявили, что с начала операции Иран выпустил по Израилю 500 ракет и 1 тыс. БПЛА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран с 13 июня выпустил по израильской территории 500 ракет и более 1 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил в своем телеграм-канале советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, сообщает ТАСС.
По его словам, жертвами ударов стали 25 человек, более 1,3 тыс. получили ранения.
«С начала операции по Израилю было выпущено более 500 ракет, запущено более 1 тыс. беспилотников. Потери: убиты 25 человек. 1361 человек получил ранения», — написал он, добавив, что около 15 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Вскоре Иран осуществил ответную атаку. Взаимные удары продолжаются. Обе стороны сообщают о погибших и пострадавших в результате и признают попадания по ряду объектов. -0-