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IRIB: Иран начал операцию против базы США Аль-Удейд в Катаре

ВС Ирана подтвердили удар по базе США Аль-Удейд, заявив, что Иран не оставит без ответа ни один акт агрессии, направленный в его сторону.

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Ирана начали военную операцию против базы США Аль-Удейд в Катаре, сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

По ее данным, операция получила название «Известие победы».

ВС Ирана подтвердили удар по базе США Аль-Удейд, заявив, что Иран не оставит без ответа ни один акт агрессии, направленный в его сторону.

По данным портала Axios, Иран запустил шесть ракет в направлении военных баз США в Катаре.

Также иранские СМИ сообщают, что тревога объявлена на базах США в Бахрейне, Кувейте и Катаре, на базах в Ираке слышны сирены.

Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что в Дохе были слышны звуки взрывов. По его словам, в небе над городом можно было заметить несколько летящих объектов. -0-