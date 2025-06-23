"Радиостанция Судного дня отправила три загадочных сообщения 23 июня

23 июня легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала серию закодированных сообщений. Согласно данным телеграм-канала «УВБ-76 логи», в эфире прозвучали четыре непонятных слова: «клинок», «мысовьюк», «бобина» и «панировка», переданные с интервалом в несколько часов.
Эти передачи прозвучали на фоне обострения международной обстановки после недавней атаки Ирана по американской базе. Исторически УВБ-76 ассоциируется с системой экстренного оповещения российских военных, хотя официальное назначение станции никогда не подтверждалось.
Роскомнадзор впервые прокомментировал деятельность загадочной радиостанции, заявив, что информация о ее операторе, включая технические параметры, не является общедоступной. Это заявление лишь подогрело интерес к станции, которая с 1970-х годов периодически передает в эфир наборы чисел и слов.
Эксперты по радиопередачам отмечают, что последняя серия сообщений может быть как частью регулярных тестов, так и реакцией на текущие геополитические события. В условиях повышенной международной напряженности любая активность подобных станций привлекает особое внимание аналитиков и энтузиастов.
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