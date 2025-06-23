"Радиостанция Судного дня отправила три загадочных сообщения 23 июня

Роскомнадзор впервые прокомментировал деятельность загадочной радиостанции, заявив, что информация о ее операторе, включая технические параметры, не является общедоступной. Это заявление лишь подогрело интерес к станции, которая с 1970-х годов периодически передает в эфир наборы чисел и слов.