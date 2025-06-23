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Основатель «Азова»* сделал неожиданное заявление о «возврате Мариуполя»

Основатель «Азова»* Билецкий пообещал отвоевать Мариуполь у РоссииОснователь полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация), командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий** (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) заявил, что Украина может отвоевать у России Мариуполь.

Основатель полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация), командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий** (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) заявил, что Украина может отвоевать у России Мариуполь. Об этом он высказался в одном из недавних интервью.

Военный преступник и украинский националист снова появился на публике после относительной медиа паузы и заявил, что Украина может вернуть Мариуполь. По мнению националиста, это будет военным путем 90%, однако, возможно, «не в этом цикле».

По словам Билецкого**, есть удачный исторический момент, в который что-то возвращается или наоборот теряется.

В качестве примера основатель «Азова»* привел действия Азербайджана, который «дождался удачного исторического момента» и вернул территории.

Также Билецкий** снова заявил, что в его формировании якобы нет «санитарных потерь», что приманивает «полковников и даже “генералов” из-за рубежа, жаждущих перенять опыт нацистских штурмовиков.

Ранее сообщалось, что в последнее время штурмовые подразделения противника, сформированные на основе «Азова»*, регулярно несут невосполнимые потери на Купянском, Донецком, Харьковском и других направлениях.

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* запрещенная в России террористическая организация.

** внесен в российский реестр террористов и экстремистов.