Начался суд над первокурсницей из Перми по делу о терроризме

Издание отмечает, что дело рассматривает Центральный окружной военный суд в закрытом режиме, а подсудимая и её адвокат участвуют в заседаниях по видеоконференцсвязи из зала Пермского военного гарнизонного суда. По данным портала, сейчас она находится на принудительном лечении в медицинском учреждении.