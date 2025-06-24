Начался суд над первокурсницей из Перми по делу о терроризме

Военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела об участии в террористической организации в отношении студентки первого курса Пермского государственного медицинского университета, сообщил портал Properm.ru.
Издание отмечает, что дело рассматривает Центральный окружной военный суд в закрытом режиме, а подсудимая и её адвокат участвуют в заседаниях по видеоконференцсвязи из зала Пермского военного гарнизонного суда. По данным портала, сейчас она находится на принудительном лечении в медицинском учреждении.
Ранее в УФСБ Прикамья рассказали о версии следствия: девушка администрировала каналы и чаты террористической организации и помогала вербовать новых участников.