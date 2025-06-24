Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начался суд над первокурсницей из Перми по делу о терроризме

Дело рассматривают в военном суде в Екатеринбурге.

Источник: Аргументы и факты

Военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела об участии в террористической организации в отношении студентки первого курса Пермского государственного медицинского университета, сообщил портал Properm.ru.

Издание отмечает, что дело рассматривает Центральный окружной военный суд в закрытом режиме, а подсудимая и её адвокат участвуют в заседаниях по видеоконференцсвязи из зала Пермского военного гарнизонного суда. По данным портала, сейчас она находится на принудительном лечении в медицинском учреждении.

Ранее в УФСБ Прикамья рассказали о версии следствия: девушка администрировала каналы и чаты террористической организации и помогала вербовать новых участников.