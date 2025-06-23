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Иран подтвердил ракетный удар по американской базе в Катаре

Иран подтвердил, что нанес ракетный удар по американской базе США «Аль-Удейд» в Катаре.

Иран подтвердил, что нанес ракетный удар по американской базе США «Аль-Удейд» в Катаре. Как заявили иранские вооруженные силы, это стало ответом на атаку США в отношении иранских ядерных объектов.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ходе операции под названием «Хорошая весть о победе» после «неприкрытой военной агрессии США» в отношении, как подчеркивается, мирных ядерных объектов Ирана подверг «разрушительным и мощным» ракетным ударам базу США Аль-Удейд. Официальное заявление КСИР приводит гостелерадиокомпания IRIB.

ВС Ирана назвали ракетные удары «решительным» шагом и заявили, что не оставят нарушение территориальной целостности и безопасности своей страны без ответа.