Иран подтвердил ракетный удар по американской базе в Катаре

Иран подтвердил, что нанес ракетный удар по американской базе США «Аль-Удейд» в Катаре. Как заявили иранские вооруженные силы, это стало ответом на атаку США в отношении иранских ядерных объектов.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ходе операции под названием «Хорошая весть о победе» после «неприкрытой военной агрессии США» в отношении, как подчеркивается, мирных ядерных объектов Ирана подверг «разрушительным и мощным» ракетным ударам базу США Аль-Удейд. Официальное заявление КСИР приводит гостелерадиокомпания IRIB.
ВС Ирана назвали ракетные удары «решительным» шагом и заявили, что не оставят нарушение территориальной целостности и безопасности своей страны без ответа.