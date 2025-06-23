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Fox News: Трамп собрал срочное совещание из-за ударов Ирана по базам США

Глава Белого дома Дональд Трамп созвал экстренное совещание с руководителями высшего звена после нанесения Ираном ударов по американским военным объектам, расположенным в Ираке и Катаре. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Источник: Reuters

«Президент США Дональд Трамп собрал срочное совещание с высшим руководством в связи с ударами Ирана по американским базам в Ираке и Катаре», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в соцсети X.

В официальном заявлении, опубликованном иранскими силами, говорится, что Корпус стражей исламской революции нанес по базе Эль-Удейд в Катаре «разрушительный и мощный» ракетный удар в рамках операции под названием «Хорошая весть о победе» — в ответ на атаку США на иранские ядерные объекты. Меж тем, по данным New York Times, Иран координировал атаку на американскую базу в Эль-Удейде с официальными лицами в Катаре и даже заранее предупредил о времени атаки, чтобы свести к минимуму жертвы и предоставить возможность эвакуироваться непричастным. Следить за развитием ситуации в Катаре можно в онлайн-трансляции URA.RU.

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