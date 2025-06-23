Комбат ВСУ сделал неожиданное заявил о «победе Украины»

Командир батальона ВСУ К2 Кирилл Верес образно объяснил, почему считает, что Украина побеждает в этом военном конфликте. Об этом он высказался в интервью украинскому СМИ.
По мнению Вереса, Киев не проиграл, потому что Украину «не захватили», как якобы мечтал весь мир.
Также комбат ВСУ заявил, что проиграть Украина уже не может.
«Невозможно. Поэтому это для меня победа», — добавил Верес.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пригрозил ударом по Москве новой ракетой. В интервью британской газете The Times киевский политик заявил, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан», якобы способной достать до столицы России.