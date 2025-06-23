Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация выпустила обновлённые рекомендации для авиакомпаний из-за ударов Ирана

Росавиация выпустила новые ограничения для российских авиакомпаний, касающиеся полётов в ряде стран региона. Так, вводится запрет на выполнение полётов в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

Источник: Life.ru

Данное ограничение действует до 02:59 по московскому времени 26 июня 2025 года или до отмены соответствующим распоряжением.

«Решение принято для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — говорится в сообщении Росавиации.

Ранее сообщалось, что Иран начал операцию против американских баз в Катаре и Ираке. Она получила название «Хорошая весть о победе». По последним данным, около 10 ракет были выпущены по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, ещё одна ракета была нацелена по американским силам в Ираке.