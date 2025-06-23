Росавиация выпустила обновлённые рекомендации для авиакомпаний из-за ударов Ирана

Данное ограничение действует до 02:59 по московскому времени 26 июня 2025 года или до отмены соответствующим распоряжением.
«Решение принято для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — говорится в сообщении Росавиации.
Ранее сообщалось, что Иран начал операцию против американских баз в Катаре и Ираке. Она получила название «Хорошая весть о победе». По последним данным, около 10 ракет были выпущены по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, ещё одна ракета была нацелена по американским силам в Ираке.