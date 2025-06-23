Корпусной генерал Садио Камара отметил, что «геополитическая обстановка обозначается агрессивными действиями, предпринимаемыми западными странами». «Мы счастливы, — сказал он, — находиться вместе с Россией, которая всегда была страной, борющейся за равенство. Ваша борьба против нацизма вдохновляет нашу страну, особенно в контексте специальной военной операции».