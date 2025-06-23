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Главы военных ведомств РФ и Мали обсудили связи в сфере обороны

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 23 июня провел в Москве переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали корпусным генералом Садио Камарой.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 23 июня провел в Москве переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали корпусным генералом Садио Камарой. Военачальники отметили взаимную заинтересованность в развитии российско-малийских связей в сфере обороны, в военной и военно- технической областях.

Корпусной генерал Садио Камара отметил, что «геополитическая обстановка обозначается агрессивными действиями, предпринимаемыми западными странами». «Мы счастливы, — сказал он, — находиться вместе с Россией, которая всегда была страной, борющейся за равенство. Ваша борьба против нацизма вдохновляет нашу страну, особенно в контексте специальной военной операции».

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