В ЕС обсудили возможные санкции против властей одной страны

Главы МИД стран Евросоюза, как сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, рассмотрели действия властей Грузии в отношении оппозиции. По ее словам, затрагивалась перспектива санкций.
«Правительство (Грузии) ведет себя все более и более жестко, — заявила Каллас на пресс-конференции в Брюсселе. — Проявляет насилие по отношению к различным оппозиционерам, к СМИ».
На заседании, как сообщается, был затронут вопрос о возможности санкций Евросоюза «в отношении лиц, несущих ответственность за такие действия».
По словам Каллас, после обмена мнениями по Грузии, Совет Евросоюза вернется к этой теме на своем заседании в июле.