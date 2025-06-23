Иран задержал украинских разведчиков по подозрению в подготовке диверсии

Иранские спецслужбы задержали трех предполагаемых агентов украинской разведки в городе Исфахан. По данным местного агентства Mashreghnews, задержанные подозреваются в подготовке диверсии на предприятии по производству беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщает издание, операция по задержанию была проведена иранскими спецслужбами, однако подробности инцидента не раскрываются. Официальный Киев пока не прокомментировал эту информацию.
Этот случай происходит на фоне сообщений украинских СМИ о возможных осложнениях в отношениях с Ираном после недавнего удара США по иранским объектам. Эксперты отмечают, что инцидент может свидетельствовать о растущей напряженности между Украиной и Ираном.
Аналитики подчеркивают, что подобные задержания редко получают официальное подтверждение от вовлеченных сторон, что затрудняет объективную оценку ситуации. В то же время этот инцидент может повлиять на и без того сложные международные отношения в регионе.
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