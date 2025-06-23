Названы условия для удара России «Орешником» при атаке на Украину

По мнению Перенджиева, бить «Орешником, пока ВСУ находятся в предбоевом порядке, нет смысла. Смысл ударить “Орешником”, есть, когда они скоплены, то здесь уже есть накрыть огромную площадь и уничтожить как личный состав, так и большое количество вооружения, добавил он.