Названы условия для удара России «Орешником» при атаке на Украину

Политолог Александр Перенджиев объяснил, когда Россия может ударить по Украине баллистическим ракетным комплексом средней дальности «Орешник». Об этом аналитик высказался в разговоре с NEWS.ru.
По словам эксперта, «Орешник» предназначен прежде всего для разрушения подземных сооружений, где размещаются склады, бункеры, производственные мощности и западное вооружение.
Комплекс «Орешник» может быть использован Россией для ударов по скоплениям украинских войск и технике, также могут быть атакованы объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, считает собеседник издания.
По мнению Перенджиева, бить «Орешником, пока ВСУ находятся в предбоевом порядке, нет смысла. Смысл ударить “Орешником”, есть, когда они скоплены, то здесь уже есть накрыть огромную площадь и уничтожить как личный состав, так и большое количество вооружения, добавил он.
Применение «Орешника» будет избирательным и целевым, заявил политолог.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пригрозил ударом по Москве. В интервью британской газете The Times киевский политик заявил, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан», якобы способной достать до столицы России.