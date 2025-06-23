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Названы условия для удара России «Орешником» при атаке на Украину

Политолог Александр Перенджиев объяснил, когда Россия может ударить по Украине баллистическим ракетным комплексом средней дальности «Орешник».

Политолог Александр Перенджиев объяснил, когда Россия может ударить по Украине баллистическим ракетным комплексом средней дальности «Орешник». Об этом аналитик высказался в разговоре с NEWS.ru.

По словам эксперта, «Орешник» предназначен прежде всего для разрушения подземных сооружений, где размещаются склады, бункеры, производственные мощности и западное вооружение.

Комплекс «Орешник» может быть использован Россией для ударов по скоплениям украинских войск и технике, также могут быть атакованы объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, считает собеседник издания.

По мнению Перенджиева, бить «Орешником, пока ВСУ находятся в предбоевом порядке, нет смысла. Смысл ударить “Орешником”, есть, когда они скоплены, то здесь уже есть накрыть огромную площадь и уничтожить как личный состав, так и большое количество вооружения, добавил он.

Применение «Орешника» будет избирательным и целевым, заявил политолог.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пригрозил ударом по Москве. В интервью британской газете The Times киевский политик заявил, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан», якобы способной достать до столицы России.