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Без жертв и потерь: В Катаре заявили об успешном отражении ракетной атаки Ирана

Министерство обороны Катара сообщило, что системы ПВО успешно отбили удары со стороны Ирана, и никто не пострадал. Благодаря бдительности военнослужащих и мерам предосторожности жертв или раненых нет.

«Катарские [системы] ПВО успешно отбили ракетную атаку на авиабазу Аль-Удейд», — указывается в сообщении.

Кроме того, Катар осудил атаку Ирана и заявил о праве на «прямой ответ этой наглой агрессии в соответствии с международным правом».

Ранее сообщалось, что Иран начал операцию против американских баз в Катаре и Ираке. Она получила название «Хорошая весть о победе». По последним данным, около 10 ракет были выпущены по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, ещё одна ракета была нацелена по американским силам в Ираке.