Без жертв и потерь: В Катаре заявили об успешном отражении ракетной атаки Ирана

«Катарские [системы] ПВО успешно отбили ракетную атаку на авиабазу Аль-Удейд», — указывается в сообщении.
Кроме того, Катар осудил атаку Ирана и заявил о праве на «прямой ответ этой наглой агрессии в соответствии с международным правом».
Ранее сообщалось, что Иран начал операцию против американских баз в Катаре и Ираке. Она получила название «Хорошая весть о победе». По последним данным, около 10 ракет были выпущены по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, ещё одна ракета была нацелена по американским силам в Ираке.