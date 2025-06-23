В Иране сочли, что атака на американскую базу «Аль-Удейд» была успешной

По мнению Совета национальной безопасности Ирана, атака Тегерана на американскую базу «Аль-Удейд», расположенную в Катаре, достигла поставленных целей. Согласно информации, предоставленной Press TV, как минимум три ракеты нанесли удары по территории, занимаемой американскими военными.
Ранее комиссия ООН, занимающаяся расследованием событий в Иране, пришла к выводу, что ликвидация иранских ученых израильской стороной противоречит нормам международного права. По мнению специалистов ООН, подобные действия являются нарушением установленных международных соглашений и принципов.
В ночь на понедельник и утром израильские силы продолжали атаковать цели внутри Ирана. В ответ Тегеран заявил о готовности дать отпор на потенциальные американские удары по иранским ядерным объектам.