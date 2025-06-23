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В Иране сочли, что атака на американскую базу «Аль-Удейд» была успешной

По мнению Совета национальной безопасности Ирана, атака Тегерана на американскую базу «Аль-Удейд», расположенную в Катаре, достигла поставленных целей.

По мнению Совета национальной безопасности Ирана, атака Тегерана на американскую базу «Аль-Удейд», расположенную в Катаре, достигла поставленных целей. Согласно информации, предоставленной Press TV, как минимум три ракеты нанесли удары по территории, занимаемой американскими военными.

Ранее комиссия ООН, занимающаяся расследованием событий в Иране, пришла к выводу, что ликвидация иранских ученых израильской стороной противоречит нормам международного права. По мнению специалистов ООН, подобные действия являются нарушением установленных международных соглашений и принципов.

В ночь на понедельник и утром израильские силы продолжали атаковать цели внутри Ирана. В ответ Тегеран заявил о готовности дать отпор на потенциальные американские удары по иранским ядерным объектам.

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