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Макрон: удары США по ядерным объектам Ирана не имеют законных оснований

Франция разделяет цели США, заявил Эммануэль Макрон.

Источник: Аргументы и факты

Франция поддерживает стремление США к ликвидации ядерных объектов в Иране, однако подчеркивает отсутствие юридических оснований для подобных действий. Такое заявление сделал французский лидер Эмманюэль Макрон во время своего визита в Норвегию.

«Эти удары нелегальны. Хотя Франция и разделяет цели предотвращения получения Ираном ядерного оружия, мы считаем, что этого можно достичь только дипломатическим и техническим путем», — заявил Макрон.

Началом нынешней эскалации конфликта послужила военная операция Израиля против Ирана, развернувшаяся в ночь на 13 июня. Менее чем через 24 часа Иран ответил ударом. Стороны продолжают атаки, сообщая о жертвах и разрушениях.

Спустя девять дней после начала обострения, в ночь на 22 июня, в конфликт вступили Соединенные Штаты, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам, расположенным в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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