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Израиль утверждает, что нанёс самый мощный удар по Тегерану с начала конфликта

Армия обороны Израиля сообщила, что несколько часов назад завершила серию ударов по военным объектам в Тегеране. По словам официального представителя ЦАХАЛ Эфи Дефрина, эта операция стала самой масштабной с начала конфликта 13 июня.

Источник: Life.ru

«ЦАХАЛ завершил самую масштабную волну атак из всех, что он проводил до сих пор в Тегеране, в ходе которой Израиль сосредоточился на ударах по штаб-квартирам аппарата внутренней безопасности иранского режима и Корпуса стражей исламской революции», — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что Иран начал операцию против американских баз в Катаре и Ираке. Она получила название «Хорошая весть о победе». По последним данным, около 10 ракет были выпущены по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, ещё одна ракета была нацелена по американским силам в Ираке.

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