Израиль утверждает, что нанёс самый мощный удар по Тегерану с начала конфликта

«ЦАХАЛ завершил самую масштабную волну атак из всех, что он проводил до сих пор в Тегеране, в ходе которой Израиль сосредоточился на ударах по штаб-квартирам аппарата внутренней безопасности иранского режима и Корпуса стражей исламской революции», — сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что Иран начал операцию против американских баз в Катаре и Ираке. Она получила название «Хорошая весть о победе». По последним данным, около 10 ракет были выпущены по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, ещё одна ракета была нацелена по американским силам в Ираке.