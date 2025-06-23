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Медведев дал обещание Трампу

Россия не будет поставлять ядерное оружие Ирану. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев обратился к Трампу.

Россия не будет поставлять ядерное оружие Ирану. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Я осуждаю удар США по Ирану — он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», — написал Медведев в X.

Ранее США нанесли удары по ядерным объектам в Иране после атак со стороны Израиля, что вызвало резкую критику со стороны России. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал действия США провокационными и нарушающими международное право, подчеркнув, что они могут привести к эскалации конфликта и создать угрозу режиму нераспространения ядерного оружия.

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