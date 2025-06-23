Медведев дал обещание Трампу

Ранее США нанесли удары по ядерным объектам в Иране после атак со стороны Израиля, что вызвало резкую критику со стороны России. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал действия США провокационными и нарушающими международное право, подчеркнув, что они могут привести к эскалации конфликта и создать угрозу режиму нераспространения ядерного оружия.