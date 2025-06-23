Пентагон: при атаке Ирана на военную базу в Катаре персонал США не пострадал

«Я могу подтвердить, что авиабаза Аль-Удейд была атакована сегодня баллистическими ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана. На данный момент нет сообщений о потерях со стороны США», — сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника американского военного ведомства.