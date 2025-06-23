Медведев заверил Трампа, что Россия не будет поставлять Ирану ядерное оружие

«Что касается опасений президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану — он не достиг своих целей. Тем не менее, Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», — сказал Медведев.
Он добавил, что прекрасно понимает последствия такого шага, потому что сам контролировал ядерные силы России, будучи президентом.
«Но другие страны могли бы (поставить оружие. — RT) — и это было сказано. Нам определённо не стоит спорить о том, у кого больше ядерного оружия. Тем более, что Новый договор СНВ, который я когда-то подписал с президентом США, всё ещё в силе — пока. Вопрос в том, что будет дальше?» — говорится в сообщении Медведева.
Дмитрий Медведев ранее заметил, что американские удары не нанесли серьёзного ущерба ядерной инфраструктуре Ирана. При этом он подчеркнул, что президент США втянул свою страну в новый конфликт, а ряд стран готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.
Президент США отреагировал на сообщение Медведева. Он призвал бережно относиться «к слову на букву N» (Nuclear).