Медведев заверил Трампа, что Россия не будет поставлять Ирану ядерное оружие

«Но другие страны могли бы (поставить оружие. — RT) — и это было сказано. Нам определённо не стоит спорить о том, у кого больше ядерного оружия. Тем более, что Новый договор СНВ, который я когда-то подписал с президентом США, всё ещё в силе — пока. Вопрос в том, что будет дальше?» — говорится в сообщении Медведева.