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Медведев заверил Трампа, что Россия не будет поставлять Ирану ядерное оружие

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на обеспокоенность президента США Дональда Трампа относительно недавнего поста российского чиновника, который допустил, что другие страны выражают желание поставить Ирану «свой ядерный боекомплект».

Источник: РИА "Новости"

«Что касается опасений президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану — он не достиг своих целей. Тем не менее, Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», — сказал Медведев.

Он добавил, что прекрасно понимает последствия такого шага, потому что сам контролировал ядерные силы России, будучи президентом.

«Но другие страны могли бы (поставить оружие. — RT) — и это было сказано. Нам определённо не стоит спорить о том, у кого больше ядерного оружия. Тем более, что Новый договор СНВ, который я когда-то подписал с президентом США, всё ещё в силе — пока. Вопрос в том, что будет дальше?» — говорится в сообщении Медведева.

Дмитрий Медведев ранее заметил, что американские удары не нанесли серьёзного ущерба ядерной инфраструктуре Ирана. При этом он подчеркнул, что президент США втянул свою страну в новый конфликт, а ряд стран готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.

Президент США отреагировал на сообщение Медведева. Он призвал бережно относиться «к слову на букву N» (Nuclear).

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