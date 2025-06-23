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NYT: Иран заранее предупредил Катар о подготовке к атаке на базу Аль-Удейд

Тегеран был вынужден нанести символический удар после американских атак на ядерные объекты.

Источник: Аргументы и факты

Иранское руководство заранее проинформировало власти Катара о планируемой атаке на американскую авиабазу Аль-Удейд, расположенную на территории эмирата. Это было сделано с целью минимизировать количество пострадавших, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Тегеран нанес ответный символический удар по военным объектам США в знак протеста против авиаударов Вашингтона по иранским ядерным объектам.

Вечером 23 июня Иран начал операцию «Известие победы» против американской базы Аль-Удейд в Катаре.

После этой атаки президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собрал срочное совещание.

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