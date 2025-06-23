NYT: Иран заранее предупредил Катар о подготовке к атаке на базу Аль-Удейд

Иранское руководство заранее проинформировало власти Катара о планируемой атаке на американскую авиабазу Аль-Удейд, расположенную на территории эмирата. Это было сделано с целью минимизировать количество пострадавших, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Тегеран нанес ответный символический удар по военным объектам США в знак протеста против авиаударов Вашингтона по иранским ядерным объектам.
Вечером 23 июня Иран начал операцию «Известие победы» против американской базы Аль-Удейд в Катаре.
После этой атаки президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собрал срочное совещание.
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