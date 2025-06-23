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Эксперт Тарасов: Израиль впервые с 1948 года получает ощутимые пощечины

Израиль начал атаку на Иран 13 июня.

Источник: Аргументы и факты

Впервые с 1948 года Израиль получает серьезный ответ на свои действия от Ирана, отметил в беседе с aif.ru политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

«Иран достаточно удачно наносит ответные удары по территории Израиля. Впервые с 1948 года он получает ощутимые пощечины. И это для маленького Израиля имеет дестабилизирующий характер», — рассказал эксперт.

Тарасов также обратил внимание на то, что до атаки США по ядерным базам Ирана американский лидер Дональд Трамп планировал провести секретное заседание с участием представителей Ирана. Но это не удалось, потому что не смогли связаться по телефону с Ииранской стороной.

Напомним, в ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала против Ирана широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев». Как сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию, которая получила название «Правдивое обещание 3».

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