Медведев развеял опасения Трампа о передаче российского ядерного оружия Ирану

«Что касается обеспокоенности президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану — он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, потому что, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», — написал Медведев в соцсети Х.