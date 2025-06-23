Медведев развеял опасения Трампа о передаче российского ядерного оружия Ирану

«Что касается обеспокоенности президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану — он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, потому что, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», — написал Медведев в соцсети Х.
Он уточнил, что его предыдущее высказывание относилось не к России, а к другим государствам. По словам Медведева, он говорил о том, что «другие страны могут выбирать иные пути».
До этого Трамп выразил обеспокоенность в связи с заявлениями Медведева относительно потенциальной передачи ядерного боекомплекта Ирану. Американский лидер призвал российского политика к сдержанности в подобных высказываниях.