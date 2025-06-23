Медведев ответил на слова Трампа о возможной передаче Россией ядерного оружия Ирану

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможной передачи Россией ядерного оружия Ирану. Об этом политик написал в соцсети Х.
Медведев в ответ на обеспокоенность Трампа заявил, что Россия не намерена поставлять его. Он напомнил, что Россия, в отличие от Израиля, подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.
Также зампред Совбеза РФ отметил, что осуждает удар Штатов по Ирану, и добавил, что спорить о том, что у кого больше ядерного оружия, не стоит.
Ранее Трамп в ответ на публикацию Дмитрия Медведева, касающуюся иранского вопроса выразил требование о немедленном информировании в случае подтверждения сведений о намерении некоторых государств предоставить Исламской Республике ядерное вооружение.