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Медведев ответил на слова Трампа о возможной передаче Россией ядерного оружия Ирану

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможной передаче Россией ядерного оружия Ирану.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможной передачи Россией ядерного оружия Ирану. Об этом политик написал в соцсети Х.

Медведев в ответ на обеспокоенность Трампа заявил, что Россия не намерена поставлять его. Он напомнил, что Россия, в отличие от Израиля, подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.

Также зампред Совбеза РФ отметил, что осуждает удар Штатов по Ирану, и добавил, что спорить о том, что у кого больше ядерного оружия, не стоит.

Ранее Трамп в ответ на публикацию Дмитрия Медведева, касающуюся иранского вопроса выразил требование о немедленном информировании в случае подтверждения сведений о намерении некоторых государств предоставить Исламской Республике ядерное вооружение.

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