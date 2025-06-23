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Орбан: Венгрия не допустит сближения НАТО и ЕС с Украиной

Премьер-министр страны отметил, что «неделя обещает быть трудной» — 24—25 июня состоится саммит НАТО в Гааге, а 26—27 июня пройдет саммит ЕС в Брюсселе.

Источник: Reuters

БУДАПЕШТ, 23 июня. /ТАСС/. Венгрия намерена предотвратить на предстоящих саммитах НАТО и Евросоюза сближение альянса и сообщества с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, планирующий принять участие в совещаниях лидеров стран Североатлантического альянса и ЕС.

«Мы хотим мира и безопасности, поэтому мы намерены предотвратить развитие институциональных отношений НАТО и ЕС с Украиной, которые принесут нам войну и финансовый хаос. В соответствии с принципом коллективной обороны НАТО, членство Украины в этой организации создало бы непосредственную и прямую угрозу войны. А членство Украины в ЕС вызовет постоянную и косвенную угрозу, которая в любой момент может привести к войне. Любое движение в этом направлении должно быть предотвращено», — написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что «неделя обещает быть трудной» — 24—25 июня состоится саммит НАТО в Гааге, а 26—27 июня пройдет саммит ЕС в Брюсселе. «Как показали в минувшие выходные дни события на Ближнем Востоке, мы живем сейчас в другом мире, чем всего несколько лет назад. Мир международной дипломатии также стал более жестким. Кроме того, идет ожесточенная борьба и существуют конфликты между союзными государствами за продвижение своих интересов, и результатов добиваются только те, кто готов постоять за себя и свою страну», — добавил премьер.

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