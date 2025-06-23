Орбан: Венгрия не допустит сближения НАТО и ЕС с Украиной

Он отметил, что «неделя обещает быть трудной» — 24—25 июня состоится саммит НАТО в Гааге, а 26—27 июня пройдет саммит ЕС в Брюсселе. «Как показали в минувшие выходные дни события на Ближнем Востоке, мы живем сейчас в другом мире, чем всего несколько лет назад. Мир международной дипломатии также стал более жестким. Кроме того, идет ожесточенная борьба и существуют конфликты между союзными государствами за продвижение своих интересов, и результатов добиваются только те, кто готов постоять за себя и свою страну», — добавил премьер.