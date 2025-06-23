Орбан: Венгрия не допустит сближения НАТО и ЕС с Украиной

БУДАПЕШТ, 23 июня. /ТАСС/. Венгрия намерена предотвратить на предстоящих саммитах НАТО и Евросоюза сближение альянса и сообщества с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, планирующий принять участие в совещаниях лидеров стран Североатлантического альянса и ЕС.
«Мы хотим мира и безопасности, поэтому мы намерены предотвратить развитие институциональных отношений НАТО и ЕС с Украиной, которые принесут нам войну и финансовый хаос. В соответствии с принципом коллективной обороны НАТО, членство Украины в этой организации создало бы непосредственную и прямую угрозу войны. А членство Украины в ЕС вызовет постоянную и косвенную угрозу, которая в любой момент может привести к войне. Любое движение в этом направлении должно быть предотвращено», — написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Он отметил, что «неделя обещает быть трудной» —