Удары возмездия: Иран атаковал американские войска на авиабазе в Катаре

Иран заявил, что он атаковал американские войска, дислоцированные на катарской авиабазе Аль-Удейд. Объявление было сделано по государственному телевидению Исламской Республики под звуки военной музыки, а на экране появилась надпись, в которой говорилось о «мощном и успешном ответе вооруженных сил Ирана на американскую агрессию».
Житель Дохи рассказал CNN, что катарскую столицу потрясли громкие взрывы, но власти эмирата не предупредили граждан о необходимости укрыться. «Наши дети были застигнуты врасплох и не знали, что делать, когда мы потащили их в укрытие. От властей Катара не поступало никаких предупреждений о необходимости укрыться. Судя по всему, ведется интенсивный огонь и ведется перехват», — рассказал местный житель.
Атака произошла вскоре после того, как Катар закрыл свое воздушное пространство в качестве меры предосторожности на фоне угроз со стороны Ирана, пишет The Guardian.
Иран заявил, что его ракетный удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре совпал по количеству бомб, сброшенных Соединенными Штатами на иранские ядерные объекты в эти выходные, что свидетельствует о вероятном желании Ирана пойти на деэскалацию, сообщает AP.
Иран сделал это заявление в понедельник вечером в сообщении своего Высшего совета национальной безопасности. Как сообщается, в результате нападения, по данным властей Катара, никто не пострадал.
Иран также заявил, что его целью была американская база, поскольку она находилась за пределами населенных районов.
Авиабаза Аль-Удейд в Катаре была атакована «баллистическими ракетами малой и средней дальности иранского производства», заявил в понедельник представитель министерства обороны США. «На данный момент нет сообщений о потерях со стороны США», — сказал чиновник. — Мы внимательно следим за этой ситуацией и будем предоставлять больше информации по мере ее поступления".
По данным Axios, администрация Трампа заранее знала о нападении Ирана на авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Агентство Рейтер также сообщает, что Иран проинформировал США по двум дипломатическим каналам за несколько часов до нападения.
Иран заранее согласовал свои удары по американским базам в Катаре с официальными лицами Катара, чтобы свести к минимуму потери, сообщает New York Times со ссылкой на трех иранских официальных лиц.
Незащищенные американские самолеты были вывезены с авиабазы Аль-Удейд в Катаре на прошлой неделе, согласно спутниковому снимку, сделанному 19 июня, на котором видно почти пустое взлетно-посадочное поле. Это означает, что самолеты были перемещены до того, как Иран нанес ракетный удар по Аль-Удейду в понедельник в ответ на удар США по его ядерным объектам в минувшие выходные, подчеркивает CNN. Два представителя Пентагона сообщили CNN на прошлой неделе, что самолеты были переведены в другие места в рамках усилий вооруженных сил США по защите своих активов и оборудования на Ближнем Востоке в условиях конфликта между Ираном и Израилем. Кроме того, на прошлой неделе все корабли ВМС США, которые были задействованы в операции военно-морской поддержки Бахрейна — базы ВМС США на острове — покинули порт. Неясно, куда направились самолеты и корабли.
Агентство Reuters также сообщает, что Иран заблаговременно предупредил Катар, что привело к закрытию воздушного пространства ранее, ссылаясь на источник, знакомый с этим вопросом.
В своем заявлении, опубликованном в моем последнем посте, представитель министерства иностранных дел Катара Маджед Аль Ансари подтвердил, что жертв в результате иранского удара не было, и сказал: «База была эвакуирована ранее в соответствии с установленными мерами безопасности и предосторожности, учитывая напряженность в регионе».
Катар заявил, что оставляет за собой право ответить напрямую и в соответствии с международным правом после того, как Иран нанес удар по американской военной базе Аль-Удейд в Дохе в ответ на нападение США на иранские ядерные объекты.
По словам высокопоставленного представителя Белого дома, председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн и министр обороны Пит Хегсет собрались в оперативном центре, отслеживая возможные ответные действия Ирана. Дональд Трамп также оказался с ними, сообщает CNBC.
По данным CNN, администрация Трампа ожидала, что Тегеран примет ответные меры после ударов США по иранским ядерным объектам в минувшие выходные, и президент не хочет дальнейшего военного вмешательства в регионе. Об этом заявил в понедельник CNN высокопоставленный представитель Белого дома. «Мы знали, что они примут ответные меры. У них был аналогичный ответ после Сулеймани», — сказал чиновник, имея в виду Касема Сулеймани, иранского генерала, убитого в результате авиаудара США в 2020 году.
По словам белодомовского чиновника, по первоначальным оценкам, ракеты, выпущенные иранцами в понедельник, не достигли намеченных целей. Министерство обороны Катара заявило, что его средства ПВО перехватили ракетный удар Ирана по авиабазе США в стране.
По словам источника, президент Дональд Трамп готов усилить военное вмешательство США в случае необходимости.
Также агентство Associated Press со ссылкой на представителя службы безопасности сообщает, что ракеты были выпущены по базе, на которой размещены американские войска в Ираке.
Основная оставшаяся база на северо-востоке Сирии, на которой размещены оккупационные американские войска, приведена в полную боевую готовность и мобилизована на случай возможных атак со стороны Ирана или связанных с ним группировок, сообщил агентству Reuters сирийский источник в службе безопасности. База известна как Касрак и является одной из двух баз на северо-востоке провинции Хасака, где базируются американские оккупационные войска.