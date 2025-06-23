Удары возмездия: Иран атаковал американские войска на авиабазе в Катаре

Незащищенные американские самолеты были вывезены с авиабазы Аль-Удейд в Катаре на прошлой неделе, согласно спутниковому снимку, сделанному 19 июня, на котором видно почти пустое взлетно-посадочное поле. Это означает, что самолеты были перемещены до того, как Иран нанес ракетный удар по Аль-Удейду в понедельник в ответ на удар США по его ядерным объектам в минувшие выходные, подчеркивает CNN. Два представителя Пентагона сообщили CNN на прошлой неделе, что самолеты были переведены в другие места в рамках усилий вооруженных сил США по защите своих активов и оборудования на Ближнем Востоке в условиях конфликта между Ираном и Израилем. Кроме того, на прошлой неделе все корабли ВМС США, которые были задействованы в операции военно-морской поддержки Бахрейна — базы ВМС США на острове — покинули порт. Неясно, куда направились самолеты и корабли.