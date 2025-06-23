Медведев заверил Трампа, что РФ не будет передавать Ирану ядерное оружие

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя критику в свой адрес со стороны американского лидера Дональда Трампа, заверил, что российская сторона не будет поставлять Ирану ядерное оружие. Об этом он написал в соцсетях.
«Что касается опасений президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану — он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, потому что, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», — говорится в публикации.
Также Медведев подчеркнул, что Москва, в отличие от Тель-Авива, подписала Договор о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, он вновь подчеркнул, что осуждает удар США по Ирану.
Напомним, накануне Медведев заявил, что некоторые страны готовы передать Ирану ядерный боекомплект, не уточнив при этом, какие именно страны он имеет в виду.