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Макрон выступил с неожиданным заявлением после ударов США по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил удары США по ядерным объектам Ирана.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил удары США по ядерным объектам Ирана. Он назвал их незаконными в ходе совместного выступления с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, добавив, что атака США находится «вне сферы международного права».

По словам Макрона, «нейтрализацию ядерных структур в Иране» можно считать легитимной целью, однако этого можно добиться только дипломатическими и техническими средствами.

Он отметил, что в международном праве есть четкие принципы применения силы: она может быть разрешена Советом безопасности или может быть применена в порядке самообороны.

Также Макрон высказался против любых намерений сменить режим в Иране военным путем, заявив, что каждый раз, когда Запад делал такой выбор, он совершал ошибку.

Напомним, ранее сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал удары США по Ирану.

Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможной передаче Россией ядерного оружия Ирану. Медведев в ответ на обеспокоенность Трампа заявил, что Россия не намерена поставлять его, и осудил удар Соединенных Штатов по Ирану.

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