Песков предупредил о последствиях ударов США по Ирану

Дмитрий Песков уже предупреждал, что возможные удары США по иранским объектам приведут к резкой эскалации и осложнят положение на Ближнем Востоке. Россия неоднократно выражала обеспокоенность ростом напряженности в регионе, в том числе после атак Израиля по иранским объектам, и призывала все стороны к сдержанности и поиску политико-дипломатических решений.