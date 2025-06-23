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Трамп: пораженные США в Иране ядерные объекты полностью уничтожены

При этом американский лидер подверг резкой критике те американские средства массовой информации, которые выражают сомнение в точности высказываний администрации, рапортующей о полном успехе военной операции против объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявляет, что пораженные американцами ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане уничтожены полностью.

«Объекты, по которым мы нанесли удар в Иране, были полностью уничтожены, и все это знают», — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social. При этом он подверг резкой критике те американские средства массовой информации, которые выражают сомнение в точности высказываний администрации США, рапортующей о полном успехе военной операции против объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Американские ВС в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. При этом впервые в боевых условиях были применены сверхмощные бетонобойные бомбы GBU-57.

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