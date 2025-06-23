Трамп: пораженные США в Иране ядерные объекты полностью уничтожены

«Объекты, по которым мы нанесли удар в Иране, были полностью уничтожены, и все это знают», — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social. При этом он подверг резкой критике те американские средства массовой информации, которые выражают сомнение в точности высказываний администрации США, рапортующей о полном успехе военной операции против объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане.