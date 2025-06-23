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Эксперт ООН Никулин рассказал об ответе Трампа на удары Ирана по базам США

Ответ американцев будет символическим и демонстрационным.

Источник: Аргументы и факты

Президенту США Дональду Трампу придется реагировать на удар Ирана по американским базам в Катаре и Ираке, но этот ответ, скорее всего, окажется символическими и демонстрационными. Об этом сказал в комментарии aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Ранее стало известно, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. Операция получила название «Хорошая весть о победе».

«Если погибших будут десятки или тем более сотни, то Трампу придется реагировать. Удары, скорее всего, будут символические и демонстрационные. Я даже не исключаю вариант, что американцы были заранее предупреждены о сегодняшних ударах. Стратегические бомбардировщики улетели, поменяв место дислокации. Эти базы — важные опорные точки США. В свое время они бомбили с них и тот же Ирак и Сирию и даже Сектор Газа. Там находится несколько десятков тысяч военнослужащих», — сказал Игорь Никулин в комментарии aif.ru.

По данным CNN, Трамп решил не отвечать на иранскую атаку.

Президент США считает удар Тегерана «провалившимся» и не хочет втягиваться в новый виток войны, передают западные журналисты со ссылкой на американских чиновников.

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