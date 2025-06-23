Эксперт ООН Никулин рассказал об ответе Трампа на удары Ирана по базам США

«Если погибших будут десятки или тем более сотни, то Трампу придется реагировать. Удары, скорее всего, будут символические и демонстрационные. Я даже не исключаю вариант, что американцы были заранее предупреждены о сегодняшних ударах. Стратегические бомбардировщики улетели, поменяв место дислокации. Эти базы — важные опорные точки США. В свое время они бомбили с них и тот же Ирак и Сирию и даже Сектор Газа. Там находится несколько десятков тысяч военнослужащих», — сказал Игорь Никулин в комментарии aif.ru.